En el próximo domingo 19 de noviembre, se llevará a cabo un balotaje para determinar quién será el próximo presidente de Argentina entre Sergio Massa, representante de la coalición Unión por la Patria, y Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza (LLA). Esto ocurre después de que ninguno de los candidatos lograra obtener la cantidad necesaria de votos para ganar las Elecciones 2023 en la primera vuelta. En este contexto, en las últimas horas, varios clubes del fútbol argentino han expresado su desacuerdo con la candidatura presidencial de Milei. Además, algunos incluso han mostrado su respaldo a Massa.

Boca Juniors, Independiente, Racing, San Lorenzo, Colón, Argentinos Juniors, Guillermo Brown, Club Atlético Acassuso, Club Almagro, Club Los Andes, entre otros, son ejemplos de los equipos que han expresado su opinión públicamente sobre una propuesta de privatización que fue mencionada por Javier Milei en una entrevista pasada que ha resurgido y se ha vuelto viral en estos días.





¿Por qué varios clubes argentinos están contra Javier Milei?

Hasta este sábado 11 de noviembre, varios clubes de fútbol argentino han emitido un comunicado en respaldo a la candidatura presidencial de Sergio Massa y en oposición a la de Javier Milei. Han acusado a este último de intentar implementar Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en reemplazo de las asociaciones civiles que existen en la actualidad.

En una entrevista realizada en 2022 por el periodista Alejandro Fantino, Milei expresó su afinidad por el modelo de las Sociedades Anónimas Deportivas y citó el éxito de empresas que operan en la industria del fútbol en el Reino Unido.“¿Preferís seguir en esta miseria que tenemos cada vez de fútbol de peor calidad? ¿Cómo nos va cada vez que salimos afuera de la Argentina?”, manifestó el libertario, un mes antes de Argentina salió campeón en Qatar.

Ante las declaraciones mencionadas, los clubes manifestaron su inquietud ante la posible privatización del fútbol y expresaron abiertamente su respaldo a la candidatura de Sergio Massa. “No a las SAD, solo recuerden la presencia que tuvieron nuestros clubes ayudando a la sociedad en la pandemia”, manifestó Argentinos Juniors. “No a la privatización del fútbol que propone Javier Milei. Los clubes deben y tienen que seguir siendo asociaciones civiles sin fines de lucro”, indicó el Atlético Guillermo Brown.

Uno de los últimos en hacer una declaración fue Boca Juniors, que compartió su opinión a través de sus canales de comunicación oficial: “Repudiamos y rechazamos las Sociedades Anónimas que propone el candidato Javier Milei y le decimos NO a la privatización de los clubes, La pasión no se paga y el Xeneize no se vende. Sí a Sergio Massa y no a Milei”.





La posición de la AFA sobre las Sociedades Anónimas Deportivas

A comienzos de este 2023, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se manifestó acerca de la propuesta de privatización de los equipos de fútbol. En su comunicado, señalaron que les resulta complicado comprender por qué se sigue tratando de imitar modelos que podrían no ser viables en el contexto argentino, sin reconocer el valioso respaldo social que los clubes brindaron, por ejemplo, durante la pandemia.

“Resulta difícil de entender cómo es posible que aún no valoremos completamente a nuestros clubes e intentemos seguir copiando modelos que no son aplicables a nuestras realidades. ¿Acaso muchos clubes en el mundo brindan a sus comunidades lo que nos dan los nuestros? ¿Abren sus puertas en caso de una emergencia sanitaria?”, precisó la AFA.

“Nunca debemos olvidar que nuestros clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro que tienen un deporte federado como el fútbol, pero que también cuentan con otras actividades deportivas, federadas y no federadas (muchas de ellas culturales), con gran contención social para su comunidad”, se agregó.

El comunicado, divulgado en marzo de este año, y respaldado por un informe detallado, marcó la primera declaración oficial de la AFA con respecto al enfoque empresarial adoptado por los clubes. Es relevante destacar que, hasta ese momento, la organización en mención nunca había expresado su oposición por escrito a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), según informa el medio argentino Ámbito.





