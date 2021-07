Este viernes Boca Juniors enfrentará Unión de Santa Fe por la fecha 1 de la Liga Profesional de Argentina. Un partido que podría quedar en la historia del Xeneize por el inminente debut de Valentín Barco, quien con 16 años y 11 meses podría convertirse en el cuarto jugador más joven que se estrena con la camiseta azul y oro.

Ante la ausencia de Frank Fabra -tiene permiso del club tras la muerte de su padre-, Miguel Ángel Russo ha tenido que echar mano de jugadores de la casa para ocupar la posición de lateral izquierdo. Agustín Sandez es por ahora el titular y se le preservará para el choque ante Mineiro por la Copa Libertadores.

Es así que para el partido contra el ‘Tatengue’, Valentín Barco asoma como la principal opción en la defensa boquense. Con apenas dos partidos en el equipo de la reserva, el adolescente nacido el 23 de julio de 2004 le llenó los ojos a Russo en la pretemporada y eso fue suficiente para ser considerado en el plantel principal.

Su gran velocidad y técnica son las principales virtudes que lo hicieron saltar desde la séptima división. Asimismo, la proyección que tienen en ataque es algo que lo hace distinto a cualquier chico de su edad.

Hace cuatro años llegó a Boca Juniors proveniente del Sportivo 25 de Mayo. Durante sus primeros años en Casa Amarilla no la tuvo fácil. No llegó a tener un cupo en la pensión del club y tuvo que recorrer casi 1000 kilómetros diarios para ir a entrenar.

Su talento no pasó desapercibido en el Predio de Ezeize y fue convocado a las selecciones Sub 13 y Sub 15. Con todo lo que vienen viviendo se ha convertido en uno de los jugadores con mayor proyección del balompié argentino.





