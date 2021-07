En junio del 2020 Germán Burgos anunció su desvinculación del Atlético de Madrid. Después de diez años siendo asistente de Diego Simeone, el ‘Mono’ decidió emprender su aventura como entrenador principal. En marzo de este año Newell’s Old Boys decidió darle la oportunidad que tanto buscaba; sin embargo, esta apenas duró cuatro meses.

Uno de los futbolistas que pasó desapercibido en el ‘Ciclo Burgos’ fue el histórico delantero Ignacio Scocco, anotando solamente dos goles. ‘Nacho’ quiso dejar en claro la razón por la cual tuvo un rendimiento tan discreto, acusando el sistema que usó su extrenador.

“Me gusta ser respetuoso de cualquier idea de cualquier entrenador. Obviamente en lo personal me tocó salir perjudicado porque a la idea del entrenador anterior la respeto, pero era una idea en la cual no jugábamos con 9. Yo soy un 9 al que le gusta estar cerca del área y presionar alto. El entrenador me pedía jugar lejos del arco y yo realmente no me sentía cómodo”, explicó en conferencia de prensa previo al inicio del torneo argentino, esta vez bajo el mando de Fernando Gamboa.

“Ojo, no es una crítica, es una forma de juego de un entrenador a la que respeto totalmente. En un momento sentía que ya no le podía dar nada al equipo, que lo que me pedía se me dificultaba mucho y sentía mucha impotencia por estar en el plantel y no poder ayudar. Esto me hacía sentir incómodo y con impotencia”, acotó el exRiver.

Incluso Scocco reconoció que pensó en dejar el club donde es el sexto máximo anotador histórico, porque sentía que no estaba ayudando al club por el que guarda un gran cariño.

“El semestre pasado no la pasé para nada bien, sentí por primera vez en mi carrera que no le podía dar nada al equipo, que no le podía dar nada dentro de la cancha, me sentía con mucha impotencia La situación me hizo pensar y ver una realidad en la que llegué a pensar hasta en la posibilidad de irme en caso de no poder ayudar al club”, sentenció.





