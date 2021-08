Boca vs. Argentinos EN VIVO: canales TV y horarios por Liga Profesional 2021

Boca vs. Argentinos se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 8 de agosto de 2021 por fecha 5 de la Liga Profesional Argentina en partido que se llevará a cabo en el estadio de La Bombonera de la localidad de Buenos Aires (Argentina). El partido está programado para las 4 de la tarde (hora peruana y dos más en Argentina) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN 2 y TNT Sports. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Boca Juniors y Argentinos.

Boca Juniors llega a este partido con la moral al tope luego de haber eliminado al archienemigo River Plate de la Copa Argentina 2021. Los dirigidos por Miguel Russo están obligados a no ceder más puntos luego de empezar el torneo sin triunfos en cuatro partidos.

Boca vs. Argentinos: horarios del partido

16:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia, México

17:00 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

18:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

23:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

En la previa del partido, Luis Advíncula declaró ante los medios argentinos sobre sus primeros días en Boca Juniors y la posición de su preferencia en el campo de juego. Ya sea de arquero, ‘Bolt’ está dispuesto a jugar.

“Uno viene a Boca a ganar títulos, eso es lo que más me sedujo, Boca siempre pelea por títulos. Me siento cómodo jugando de 4, pero no me disgusta jugar de carrilero. Con tal de jugar, jugaré en el lugar que el cuerpo técnico me diga, poco a poco iré mostrando mi mejor versión, mis compañeros me hicieron sentir uno más muy rápido”, dijo el peruano.

Otro de los jugadores e Boca Juniors que tomó los micrófonos fue Agustín Rossi. El argentino destacó la victoria del miércoles sobre River Plate.

“Estoy muy contento con mi presente en lo personal. Llegué al club de muy chico, después llegó Andrada, pero el club me dio la posibilidad de tener continuidad en otros clubes. Que me comparen con arqueros que ganaron tantas cosas jugando en Boca es algo muy importante y eliminar dos veces seguidas a River hace que todo lo que uno logra sea más grande”, dijo.





