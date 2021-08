Brasil vs. España EN VIVO: canales TV y horarios por final de fútbol Tokio 2020

Brasil vs. España se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 7 de agosto por la gran final del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en partido que se llevará a cabo en el estadio de Yokohama (Japón). El partido está programado para las 6 y 30 de la mañana (hora peruana y siete horas más en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de Marca Claro, Claro Sports y YouTube para América Latina. Asimismo, en España se verá el encuentro vía TVE y Eurosport. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de las selecciones de Brasil y España.

Brasil vs. España: horarios y canales

PAÍS HORA CANAL Perú 06:30 Marca Claro (YouTube), Claro Sports Colombia 06:30 Marca Claro (YouTube), Claro Sports Ecuador 06:30 Marca Claro (YouTube), Claro Sports Argentina 08:30 Marca Claro (YouTube), Claro Sports Uruguay 08:30 Marca Claro (YouTube), Claro Sports Brasil 08:30 SporTV, Globoplay España 13:30 TVE, Eurosport Islas Canarias 12:30 TVE, Eurosport

En la previa del partido, André Jardine, seleccionador brasileño de fútbol olímpico, destacó en la rueda de prensa previa a la final contra España de este sábado que la selección española campeona del mundo en 2010 y el Barcelona entrenado por Pep Guardiola le “sirvieron de inspiración”.

“La selección española que fue campeona del mundo me llamó mucho la atención, y el Barcelona de Guardiola, sobre todo, que me hicieron reflexionar sobre el juego y que se podía ir más allá; me sirvieron de inspiración”, comentó sobre sus referentes a la hora de formar su propio estilo como entrenador.

Un Jardine que ponderó la figura de Unai Simón y el crecimiento defensivo de su equipo, empezando por la incorporación del guardameta Santos: “Son dos porteros de gran nivel que ya han ido con la absoluta. Está en el radar para ir con la absoluta. Sufrimos en el Preolímpico especialmente en defensa. Los defensas y porteros jóvenes tienen falta de experiencia y ahí nos han ayudado”, declaró.

Además de destacar a Dani Alves, jugando los Juegos Olímpicos: “Tiene una forma física impresionante. La madurez que tiene habla por si sola; es muy experimentado y con una gran lucidez en sus decisiones. Santos, Diego Carlos y Dani Alves son los líderes del equipo”, dijo.

Así llega España

Luis de la Fuente, seleccionador español de fútbol olímpico, aseguró que viven la final de los Juegos Olímpicos de este sábado frente a Brasil “sin presión” y que es “el momento de disfrutar” porque es una “oportunidad” de “vivir un acontecimiento único”.

“Lo vivimos con normalidad y alegría. Es el momento de disfrutar de esta oportunidad que nos da el fútbol y la vida de vivir un acontecimiento único. Toca disfrutarlo después de haber sufrido mucho para llegar hasta aquí. Vamos a vivirlo sin presión y así rendiremos mucho mejor. Con todos los componentes de la plantilla en una condición óptima para competir mañana al máximo. Estamos encantados de estar aquí”, dijo en rueda de prensa.

Un partido para el que Dani Alves, capitán de Brasil, dijo a EFE que le da “una ventajilla” el hecho de conocer el fútbol español de su etapa en el Sevilla y en el Barcelona, ante lo que Luis de la Fuente apeló al “corazón” de sus futbolistas”

“Lo que seguramente no conozca es el corazón de nuestros futbolistas, yo estoy tranquilo porque les conozco y sé cómo rinden cuando se les exige al máximo. Esperamos que mañana podamos demostrarlo y estar en disposición de competir al máximo nivel”, comentó.





