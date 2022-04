Sigue AQUÍ en directo el partido entre Boca y Arsenal EN VIVO y ONLINE este sábado 2 de abril desde La Bombonera, en el marco de la octava jornada de la Copa de la Liga Profesional Argentina. Mira la transmisión y narración del encuentro, que estará a cargo de las señales de ESPN, Star Plus, TNT Sports y Fox Sports Premium. El partido va desde las 7:30 p.m. (hora peruana) y 9:30 p.m. (hora local).

Sigue AQUÍ las principales incidencias del cotejo por el minuto a minuto de Depor.com, con todas las estadísticas, tarjetas, mejores jugadas y goles. Engánchate también a las redes sociales de la AFA, Liga Profesional, y clubes de Boca y Arsenal.

Para este choque, Sebastián Battaglia convocó a los peruanos Carlos Zambrano y Luis Advíncula, quienes fueron titulares y jugaron todo el choque de Perú vs Paraguay, donde la ‘Blanquirroja’ logró el pase al repechaje por un cupo a Qatar 2022.

Boca vs Arsenal: horarios del partido

México – 6:30 p.m.

Perú – 7:30 p.m.

Ecuador – 7:30 p.m.

Colombia – 7:30 p.m.

Venezuela – 8:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Paraguay – 8:30 p.m.

Argentina – 9:30 p.m.

Chile – 9:30 p.m.

Uruguay – 9:30 p.m.

Brasil – 9:30 p.m.

España – 2:30 a.m. (3 de abril)

El ‘Xeneize’ llega motivado tras su triunfazo en la jornada anterior, nada menos que en el Superclásico ante River Plate, justo previo al parón de selecciones; y buscarán seguir por ese camino.

Eso sí, de ahora en adelante, Battaglia tendrá que dosificar esfuerzos, armar dos equipos y aplicar la rotación de jugadores, pues ya arranca la Copa Libertadores, donde Boca quedó en el grupo E junto a Deportivo Cali, Corinthians y Always Ready. El elenco azul y oro debutará el martes en Colombia.

Arsenal, por su parte, no la pasa bien. Los de Leonardo Madelón vienen de igualar frente a Defensa y Justicia, y antes de ser eliminados de la Copa Argentina por penales a manos de Chaco For Ever. Previo a este último choque sumaban dos empates y una derrota.

De hecho, el ‘Arse’ no gana desde el 19 de febrero, cuando derrotó a Huracán por 2 a 1. Arsenal es undécimo en la Zona B con solo siete unidades.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.