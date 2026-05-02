se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente al Torneo Apertura de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En Argentina también podrá ser visto por TNT Sports. Pelota Libre TV es una señal pirata. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 02 de mayo desde las 2:15 p.m. y se jugará en el Estadio Alfredo Terrera.

Boca vs. Central Córdoba EN VIVO: ver transmisión gratis vía ESPN y TNT Sports
Boca vs. Central Córdoba EN VIVO: ver transmisión gratis vía ESPN y TNT Sports
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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