Desde el , B juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la , en el duelo válido por el Torneo Apertura. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde cableoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Otras opciones? También podrás verlo por TNT Sports; eso sí, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputará este sábado 02 de mayo desde las 2:15 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

ESPN EN VIVO, Boca vs. Central Córdoba en directo: ver transmisión por TNT Sports
ESPN EN VIVO, Boca vs. Central Córdoba en directo: ver transmisión por TNT Sports
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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