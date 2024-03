Boca vs. Estudiantes EN VIVO: ver partido por Fútbol Libre TV y ESPN Premium.

Boca vs. Estudiantes se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 17 de marzo por la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional Argentina en partido que se llevará a cabo en el Estadio Único, en La Plata. El partido está programado para las 6:30 de la tarde (hora argentina y dos menos en Perú) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de TNT Sports, ESPN, STAR Plus, AFA Play y Fanatiz. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

Boca Juniors se alista para su siguiente desafío en el fútbol argentino. (Video: Boca Juniors)

Boca vs. Estudiantes: posibles alineaciones

Boca: Leandro Brey; Lucas Blondel, Cristian Lema, Nicolás Valentini, Lautaro Blanco; Aaron Anselmino; Jabes Saralegui, Cristian Medina, Kevin Zenón; Luca Langoni, Édinson Cavani.

Estudiantes: Matías Mansilla; Eric Meza, Federico Fernández, Zaid Romero, Eros Mancuso; José Sosa, Enzo Pérez, Santiago Ascacíbar, Javier Altamirano; Guido Carrillo y Edwin Cetré.