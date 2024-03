¡Imperdible! Este domingo 17 de marzo, River Plate enfrentará a Gimnasia de La Plata por la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional. Este compromiso se disputará en el Estadio Monumental y es importante para el ‘Millonario’, que está luchando en lo más alto de la Zona A. El ‘Lobo’, por su parte, está en mitad de tabla y urge de un triunfo para meterse en la pelea. Revisa a qué hora inicia el encuentro y en qué canales de TV se podrá ver la transmisión.

El ‘Millonario’ ya superó la racha de empates (tuvo cuatro consecutivos) que lo había alejado de los primeros lugares de la Zona A. Luego de igualar 1-1 con Independiente en la fecha pasada, hace unos días se consagró campeón de la Supercopa Argentina tras vencer por 2-1 a Estudiantes de La Plata, así que llega al duelo contra el ‘Lobo’ en un gran momento. Se trata de su primer trofeo en el año.

Tanto River como Gimnasia integran la Zona A de la Copa de la Liga Profesional. A falta de cuatro fechas para que termine la etapa regular, son cinco los clubes que tienen 18 puntos: River, Talleres, Argentinos Juniors, Independiente y Vélez Sarsfield. Sin embargo, el ‘Millonario’ es líder por diferencia de goles (+12). Mientras que el ‘Lobo’ está en la novena posición con 13 unidades.

El cuadro platense llega a este compromiso tras derrotar por 2-0 a Barracas Central en el Estadio Juan Carmelo Zerillo (La Plata), con goles de Felipe Sánchez y Eric Sánchez. De esta forma, Gimnasia de La Plata regresó a la victoria luego de cuatro partidos sin triunfo (tres derrotas y un empate). Ahora tendrá que visitar una de las plazas más complicadas del campeonato y buscará dar la sorpresa.





¿A qué hora ver River vs. Gimnasia?

River vs. Gimnasia, en el Monumental, está programado para iniciar a las 4:30 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el inicio del compromiso será a las 6:30 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a la 5:30 p.m. En tanto, en España, será desde las 10:30 p.m.





¿En qué canal pasan River vs. Gimnasia?

River vs. Gimnasia se podrá ver a través de las señales de TNT Sports, STAR Plus y ESPN. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con actualizaciones constantes y los aspectos más destacados del encuentro.





