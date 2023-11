Boca vs. Godoy Cruz EN VIVO: a qué hora juegan y dónde ver vía ESPN y Fútbol Libre TV

Boca vs. Godoy Cruz se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 26 de noviembre por la fecha 14 de la Copa de la Liga Profesional Argentina en partido que se llevará a cabo en el estadio Malvinas Argentinas de la localidad de Mendoza. El partido está programado para las 9:30 de la noche (hora argentina y dos menos en Perú) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus y Fanatiz para España. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

Boca Juniors se alista para su siguiente desafío en el fútbol argentino. (Video: Boca Juniors)

Boca vs. Godoy Cruz: posibles alineaciones

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Guillermo Pol Fernández, Equi Fernández, Cristian Medina, Valentín Barco; Miguel Merentiel y Lucas Janson

Godoy Cruz: Diego Rodriguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Bruno Leyes, Nicolás Fernández; Hernán López Muñoz; Daniel Barrea, Tomás Conechny, Salomón Rodríguez