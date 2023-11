¡Imperdible! Boca vs. Godoy Cruz se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 26 de noviembre de 2023 en el marco de la fecha 14 de la Copa de la Liga Profesional. El compromiso, a disputarse en el Estadio Malvinas Argentinas, se jugará desde las 9:30 p.m. (hora argentina, dos menos en Perú) y será transmitido LIVE AHORA GRATIS a través de las señales de ESPN y Star Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto del partido.

El ‘Xeneize’ no tiene chances de meterse a la siguiente fase, pero apunta a ganar y esperar si puede meterse en la próxima edición de la Copa Libertadores. Su última esperanza es la tabla anual. Boca llega a este partido tras quedar eliminado de la Copa Argentina (perdió ante Estudiantes) y, además, tiene las bajas sensibles de Frank Fabra, el uruguayo Edinson Cavani y Darío Benedetto.

Para seguir con chances de clasificar a la Libertadores a través de la tabla, necesita ganar y esperar que se de una serie de resultados a su favor. En estos momentos, el último clasificado es Rosario Central con 62 puntos, y un escalón abajo están el ‘Pincha’ y San Lorenzo con 61 puntos; mientras que el equipo azul y oro tiene 59 puntos.

En el caso de que Boca termine sexto en la tabla anual, jugará la etapa previa fase 2 siempre y cuando se liberan dos cupos. Si el club termina quinto en la tabla, necesitará que se libere un cupo; y si termina en la cuarta posición, como mínimo jugará la etapa previa fase 2. El ‘Xeneize’ se juega todo en la última jornada y solo le vale el triunfo.

Godoy Cruz, por su parte, es líder de la zona con 22 puntos, uno más que el segundo lugar, Belgrano. Si bien está clasificado, buscará asegurar el primer puesto para medirse al cuatro del otro grupo. Los mendocinos llegan a este cotejo tras igualar sin goles ante Sarmiento de Junín. La última vez que enfrentaron a Boca fue a mediados de 2023 en su casa, y golearon por 4-0 al entonces equipo dirigido por Jorge Almirón.





¿A qué hora juega Boca vs. Godoy Cruz?

El partido Boca vs. Godoy Cruz está programado para jugarse este domingo 26 de noviembre desde las 9:30 de la noche, en horario argentino, brasileño y chileno. En países como Perú, Ecuador y Colombia comenzará a las 7:30 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia iniciará a las 8:30 de la noche. No te lo puedes perder.





¿En qué canales ver Boca vs. Godoy Cruz?

Boca vs. Godoy Cruz, por la última fecha en la Zona B de la Copa de la Liga, se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido.





Boca vs. Godoy Cruz: posibles alineaciones

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Guillermo Pol Fernández, Equi Fernández, Cristian Medina, Valentín Barco; Miguel Merentiel y Lucas Janson.

Godoy Cruz: Diego Rodriguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Bruno Leyes, Nicolás Fernández; Hernán López Muñoz; Daniel Barrea, Tomás Conechny, Salomón Rodríguez.





