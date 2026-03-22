Desde La Bombonera, juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la , en el duelo válido por la fecha 12 del torneo. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Otras opciones? También podrás verlo por TNT Sports; eso sí, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputará hoy domingo 22 desde las 6:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.