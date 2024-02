Boca vs. Lanús se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este domingo 18 de febrero por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional, en un partido que se realizará en el Estadio Ciudad de Lanús. El compromiso está pactado para empezar a partir de las 9:30 p.m. (hora argentina, 7:30 p.m. en hora peruana). Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS a través de las señales ESPN, Star Plus y AFA Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias.

Boca llega al duelo con Lanús tras vencer a Central Córdoba (Video: Boca)





Boca vs. Lanús: posibles alineaciones

Boca: Romero; Blanco, Figal, Lema, Advíncula; Fernández, Campuzano, Janson; Bullaude, Zenon y Miguel Merentiel

Lanús: Acosta; Cáceres, Muñóz, Luciatti, Soler; Marcelino, Loaiza, Boggio; Carrera, Díaz y Bou.