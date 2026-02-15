vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del de la Liga Profesional Argentina 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En Argentina también podrá ser visto por TNT Sports. Pelota Libre TV es una señal pirata. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para el domingo 15 de febrero desde las 5:30 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina) en La Bombonera.

Boca vs. Platense se enfrentan por la Liga Profesional Argentina 2026. (Video: Boca Juniors)
