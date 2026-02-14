El Estadio Alberto José Armando, más conocido como La Bombonera, será escenario del choque entre Boca Juniors vs. Platense, por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina. Los ‘Xeneizes’ buscan regresar al triunfo, luego de una perder el último fin de semana ante Vélez Sarsfield en el Amalfitani.

Los dirigidos por el entrenador Claudio Úbeda, tras cuatro partidos disputados en el campeonato, han sumado seis puntos, gracias a sus victorias ante Deportivo Riestra y Newell’s Old Boys. Además, de caer en la última jornada, Boca también cayó frente a Estudiantes de La Plata.

Por su parte, Platense llegan a este enfrentamiento con siete unidades, luego de derrotar a Instituto, Talleres; empatar ante Unión de Santa Fe y perder frente a Estudiantes de La Plata, tal cual le pasó a Boca.

Los dueños de casa apuestan por la sociedad en el mediocampo entre Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar, quienes junto a Lautaro Blanco y Miguel Merentiel pueden ser determinantes para anotar y quedarse con el triunfo.

Leandro Paredes con la nueva camiseta alterna del club xeneize. (Foto: Boca)

El último partido entre ambos equipos fue el 2 de junio de 2024, cuando Platense se impuso por la mínima diferencia con gol del delantero Mateo Pellegrino, quien actualmente milita en Parma de la Seria A de Italia.

¿En qué canal ver Boca vs. Platense?

La transmisión de este partido será a través de la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. TNT Sports también lo transmitirá para todo el territorio argentino. No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV u otras páginas sin la autorización para reproducir el evento.

¿Cuándo y qué hora juega Boca vs. Platense?

Este partido, programado en el estadio La Bombonera, se jugará el choque estuvo pactado para este domingo 15 de febrero desde las 5:15 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).

