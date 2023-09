Boca vs. River se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 1 de octubre de 2023 por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional en el Superclásico argentino que se llevará a cabo en el Estadio de La Bombonera de la localidad de Buenos Aires. El partido está programado para el mediodía (hora peruana y 02:00 p.m. en Argentina) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de ESPN, TNT Sports, Star Plus, AFA Play, Paramount (Estados Unidos), TyC Sports Internacional (Estados Unidos), Fanatiz y Fútbol Libre TV, canal que no recomendamos por tratarse de una señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.





Boca Juniors se alista para su siguiente desafío en el fútbol argentino. (Video: Boca Juniors)

Boca vs. River: posibles alineaciones





Boca: Javier García o Sergio Romero; Marcelo Weigandt o Lucas Blondel, Bruno Valdez, Nahuel Valentini, Marcelo Saracchi; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Ezequiel Bullaude; Ezequiel Zeballos, Darío Benedetto y Lucas Janson

River: Franco Armani; Andrés Herrera o Santiago Simón, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz o Milton Casco; Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz, Ignacio Fernández, Manuel Lanzini, Esequiel Barco; y Miguel Borja