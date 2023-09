Boca vs. River se miden este fin de semana, en el marco de la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2023. Este encuentro está pactado para disputarse el domingo 1 de octubre y tendrá lugar en el Estadio La Bombonera, de Buenos Aires. En los siguientes párrafos, te daremos a conocer todos los detalles que necesitas saber para que no te pierdas la transmisión del compromiso: a qué hora juegan, horarios en el mundo y canales de transmisión.

El Superclásico encontrará al ‘Xeneize’ en medio de una serie muy difícil contra Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores, en ocho días en los que definirá buena parte de su temporada, con la chance de estar a un paso de la séptima corona continental o bien sufrir una nueva frustración en un torneo que ganó por última vez en 2007.

En la Copa de la Liga la situación tampoco es la mejor para Boca, que solo ganó dos de los seis partidos que disputó y navega en mitad de la tabla en el Zona B con siete puntos, a cinco del líder Racing. Esas dos victorias, sobre los modestos Platense y Central Córdoba, fueron también las únicas logradas por Boca en los últimos dos meses en once encuentros, ya que en la Copa Libertadores eliminó al uruguayo Nacional en octavos y a Racing en cuartos de final en ambas ocasiones por penales tras empatar todos los partidos.

Del otro lado, River llega a La Bombonera con una mejor posición en la Copa de la Liga, ya que está cuarto en la Zona A, en zona de clasificación a la fase final (cuartos de final), pero también con la responsabilidad de encarar al máximo el único torneo que le queda por delante en esta temporada.

El ‘Millonario’ conquistó hace un par de meses la Liga argentina de 2023 de manera brillante, pero su juego decayó ostensiblemente desde entonces. Su campaña también presenta altos y bajos, ya que suma 18 victorias seguidas en el estadio Monumental, pero apenas ganó uno de los últimos 14 cotejos que disputó fuera de su casa.

Incluso el último fin de semana, River fue superado claramente en el juego por Banfield, que lucha por mantenerse en la categoría, y sólo la jerarquía del arquero Franco Armani, con varias atajadas, le posibilitó rescatar un empate 1-1 del sur bonaerense.

¿A qué hora juegan Boca vs. River?

El partido entre Boca vs. River está programado para este domingo 1 de octubre a las 12:00 p.m. según el horario de Perú, como en Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 2:00 p.m., en Paraguay, Venezuela, Bolivia y Chile a las 1:00 p.m., en México a las 11:00 a.m., mientras que en España a las 7:00 p.m.

¿En qué canal ver Boca vs. River?

Este partido entre Boca vs. River será transmitido por las señales de ESPN, Star Plus y AFA Play para todo el Perú. Mientras que en Argentina, también podrás gozar de este partidazo por ESPN Premium y TNT Sports. Si no tienes ninguna de dichas opciones, podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto que te ofrece Depor.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.