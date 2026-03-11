Boca vs. San Lorenzo se enfrenta por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. (Diseño: Depor)
Boca vs. San Lorenzo se enfrenta por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. (Diseño: Depor)

vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En Argentina también podrá ser visto por TNT Sports. Pelota Libre TV es una señal pirata. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 11 de marzo desde las 5:45 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina) y se jugará en el Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera.

Boca vs. San Lorenzo juegan por la Liga Profesional Argentina. (Foto: Boca Juniors)
Boca vs. San Lorenzo juegan por la Liga Profesional Argentina. (Foto: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS