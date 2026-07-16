Boca vs. Sarmiento se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a los dieciseisavo de final de la Copa Argentina 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? TyC Sports pasará el encuentro para toda a través de su versión de streaming en el servicio de TyC Sports Play, en todo el territorio argentino. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este jueves 16 de julio desde las 7:45 p.m. (hora peruana, con dos horas más en Argentina) y se jugará en el Estadio Marcelo Bielsa.

Este jueves 16 de julio, el fútbol argentino nos regala un nuevo capítulo de eliminación directa que promete máxima tensión de principio a fin. Boca Juniors y Sarmiento de Junín chocarán fuerzas en un vibrante encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, en un certamen donde el margen de error es inexistente y cualquier tropiezo significa armar las maletas para despedirse prematuramente del torneo.

El conjunto “Xeneize” aterriza en esta instancia decisiva asumiendo el peso histórico de su camiseta y la innegable obligación de pelear siempre por el título. La escuadra de la Ribera logró su ansiado boleto a esta ronda tras superar su compromiso de treintaidosavos de final demostrando su jerarquía en los momentos clave, sabiendo que este campeonato federal es un objetivo prioritario y una ruta directa para alcanzar la gloria nacional.

Para este trascendental compromiso, el comando técnico boquense planea poner toda la carne en el asador y no guardarse absolutamente nada. La clave táctica del equipo pasará por la paciencia y la fluidez que logren imponer en el mediocampo, así como la efectividad de sus referentes en ataque para intentar abrir un marcador que, desde la previa, se anticipa sumamente cerrado, friccionado y con pocos espacios para maniobrar.

En la vereda de enfrente aparece un combativo Sarmiento de Junín, un equipo que llega con la ilusión intacta, el cuchillo entre los dientes y sin absolutamente nada que perder. El “Verde” superó la fase previa apelando a su tradicional orden táctico y a una enorme cuota de sacrificio colectivo, características que buscará potenciar al máximo en este crucial enfrentamiento para intentar dar el gran batacazo de la jornada ante uno de los gigantes del país.

Lejos de achicarse ante la magnitud del rival, el libreto del conjunto juninense está sumamente claro para este choque eliminatorio. Su estrategia radicará en ceder deliberadamente la iniciativa, agrupar sus líneas en un bloque defensivo muy compacto para cerrar todos los carriles interiores y apostar sus fichas a las transiciones rápidas o a la táctica fija, jugando en todo momento con el reloj y la posible desesperación del oponente.

¿En qué canales ver Boca vs. Sarmiento?

Boca vs. Sarmiento se enfrentan por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026, partido que será transmitido en exclusiva para todo el territorio argentino por la señal de TyC Sports, además de su versión de streaming en TyC Sports Play.

¿A qué hora juegan Boca vs. Sarmiento?

El partido entre Boca vs. Sarmiento está programado para este jueves 16 de julio desde las 7:45 p.m. en el horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Boca vs. Sarmiento se enfrentan por los dieciseisavos por la Copa Argentina 2026 vía TyC Sports. (Video: @bocajrs)