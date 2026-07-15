Boca vs. Sarmiento se enfrentarán este jueves 16 de julio, en el compromiso correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan los equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Marcelo Bielsa. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega a este compromiso con la obligación de avanzar de ronda. Tras quedar fuera de la pelea por el Torneo Apertura y sin alcanzar los objetivos internacionales del primer semestre, la Copa Argentina aparece como uno de los caminos más importantes para conseguir un título en 2026. En Boca consideran este torneo como una prioridad, por lo que el entrenador apostará por una formación competitiva pese a las bajas que arrastra el plantel.

En la previa del viaje a Rosario, el cuerpo técnico confirmó una lista de convocados con algunas ausencias importantes. Sebastián Villa y el arquero Álvaro Montero no integran la delegación, mientras que otras variantes obligarán al entrenador a reorganizar el once inicial.

Del otro lado estará un Sarmiento que intentará aprovechar la presión que recae sobre Boca. El conjunto de Junín alcanzó esta instancia luego de superar a Tristán Suárez en los 32avos de final y ahora afrontará uno de los desafíos más exigentes de su temporada. El equipo sabe que un planteo ordenado y la eficacia en las áreas serán fundamentales para tener opciones frente a un rival de mayor jerarquía individual.

La Copa Argentina suele ofrecer partidos muy cerrados y con escaso margen para el error, especialmente en las fases de eliminación directa. Boca conoce bien la importancia de este torneo, que en varias ediciones le permitió mantenerse en carrera por un título cuando otros objetivos deportivos se complicaban.

El encuentro se jugará en Rosario, una sede neutral que contará con una importante presencia de hinchas de Boca. La organización de la Copa Argentina dispuso el Estadio Marcelo Bielsa como escenario del compromiso y confirmó el cronograma de venta de entradas para ambas parcialidades, esperando un estadio con un gran marco de público para uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final.

Más allá del favoritismo que recae sobre Boca Juniors, el historial reciente de la Copa Argentina demuestra que los equipos denominados grandes no tienen margen para relajarse. Las sorpresas han sido una constante en las últimas ediciones del certamen y Sarmiento buscará escribir un nuevo capítulo de esas hazañas.

¿En qué canales ver Boca vs. Sarmiento?

Boca vs. Sarmiento se enfrentan por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026, partido que será transmitido en exclusiva para todo el territorio argentino por la señal de TyC Sports, además de su versión de streaming en TyC Sports Play.

¿A qué hora juegan Boca vs. Sarmiento?

El partido entre Boca vs. Sarmiento está programado para este jueves 16 de julio desde las 7:45 p.m. en el horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

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