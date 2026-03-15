Boca vs. Unión de Santa Fe se enfrentan por la Liga Profesional Argentina 2026. (Foto: Getty Images)
Boca vs. Unión de Santa Fe se enfrentan por la Liga Profesional Argentina 2026. (Foto: Getty Images)

Desde el Estadio 15 de Abril, Boca vs. Unión se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la Liga Profesional Argentina 2026, en el duelo válido por la fecha 11 del Torneo Apertura. ¿Dónde ver el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde teleoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. En Argentina también podrá verse por TNT Sports; no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. El choque se disputará este domingo 15 de marzo desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

Boca Juniors visitará a Unión por el Torneo Apertura. (Video: Boca Juniors)
Boca Juniors visitará a Unión por el Torneo Apertura. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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