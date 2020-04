No solo el coronavirus viene afectando a las personas, también lo hace el desprecio y la ignorancia de algunos. Y eso fue lo que le ocurrió a Cecilio Domínguez, futbolistas de Independiente de Avellaneda, quien denunció discriminación hacia su hijo por un falso rumor que circuló y que señalaba que el jugador paraguayo había sido contagiado por el COVID-19.

“Tuve una experiencia muy incómoda con mi hijo un día. Como la gente decía que tenía coronavirus y no me había entrenado, entonces me llamaron del colegio y me dijeron ‘cómo vas a mandar a tu hijo al colegio si tienes Coronavirus, ven a buscarlo porque los padres se están quejando’”, relató el extremo en diálogo con ‘Clarín’.

“Nunca tuve los síntomas, no tuve fiebre, pero la gente no lo sabía. Se dejaban llevar por lo que decían en las redes sociales. Por suerte estoy bien y todas las pruebas salieron negativas; para dengue también”, agregó.

El pasado 18 de marzo, luego de presentar un cuadro de febril, de cefalea y mialgias, Domínguez dio negativo por dengue, pese a que todos los síntomas mencionados coincidían con los de dicha enfermedad. El delantero se reincorporó a los trabajos del equipo de Lucas Pusineri hasta que dictaron la cuarentena.

Ello, sin embargo, llevó a que se desate una serie de falsos rumores, sobre todo en las redes sociales, y que provocaron el mal momento que tuvo que pasar Cecilio Domínguez y su hijo.

“Nunca tuve fiebre ni nada parecido al virus, pero ahí la gente empezó a decir que como no entrenaba yo estaba infectado”, explicó el futbolista.

El doloroso diálogo con su hijo

“Tiene cinco años y cuando llegó a casa se dio cuenta que lo hizo más temprano de lo habitual. Se sentó junto a mí y me dijo: 'Papá, ¿sabes por qué vine temprano? Porque la maestra dijo que yo tengo coronavirus”. Y agregó: “Fue algo muy fuerte y muy feo. No lo denuncié porque me pongo en el lugar de todos los padres de niños que van a la escuela. Me puse en su lugar y lo tomé de la mejor manera. Obviamente, hay un virus muy fuerte que está pegando en el mundo y seguramente nadie va querer que su hijo tenga ni contagie a nadie. Lo entiendo”, contó el jugador.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Edinson Cavani y Thiago Silva no volverían para la reanudación de la Ligue 1