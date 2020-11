Sentía lo que se podía venir. Diego Armando Maradona falleció el último miércoles 25 de noviembre en su natal argentina producto de un “edema agudo de pulmón secundario a insuficiencia cardiaca crónica reagudizada”, según detalló la autopsia practicada al ‘10′.

Antes de su fallecimiento, el ‘Pelusa’ tuvo una comunicación con la pareja de su exmujer y le dejó un mensaje que hace pensar que sabía lo que se venía. Incluso, hizo un pedido especial para que Mario se haga cargo de dos de las personas que más le importaron al exseleccionado argentino.

“Hola, Mario. Habla Diego, ya sé que te parecerá increíble esto, pero la veo bien a Vero, y me dijo que está con vos. Cuídala mucho y de paso me cuidas a mi ángel (Dieguito) que no tiene parangón con nada. Mirá que yo tengo un montón de hijos, pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo”, fue el mensaje que Diego Armando Maradona dejó días antes de fallecer.

La grave acusación de la actual pareja de Diego Maradona

La muerte de Diego Armando Maradona se sigue lamentando en todo el mundo, más aún en Argentina; al mismo tiempo que revelaciones sobre sus últimos momentos con vida van saliendo a la luz. En una entrevista en el programa del Canal 26, ‘Fútbol sin manchas’, Rocío Oliva dejó algunas frases que generarán revuelo.

Sindicada como la última pareja oficial del Diego, Rocío se presentó en el estudio de televisión y, con lágrimas en los ojos, dejó la frase: “Murió solo, abandonado, triste”.

“Voy a sostener la misma teoría que tengo desde el 30 de octubre: esto de montar una clínica en su casa era imposible porque si él no quería no se dejaba. Por eso siempre dije ‘no había que preguntarle’. Diego salía de la Clínica Olivos y tenía que ir a otra especializada para que lo traten profesionales”, opinó la expareja del Diez, asegurando todo nació cuando Maradona recibe el alta en la Clínica Olivos en lugar de seguir su tratamiento bajo estricto cuidado médico.