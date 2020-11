Diego Armando Maradona tuvo unos últimos días vida muy recargados en el aspecto anímico. El ‘Pelusa’ se vio envuelto en líos familiares que no lo dejaban concentrarse en su vida y ello desencadenó en una profunda depresión que Leopoldo Luque confirmó con una frase que el ‘10′ le dejó antes de fallecer.

“¿Hasta dónde ‘querés’ llegar? Ya está, Luque, ya sufrí mucho”, fueron las palabras que el campeón mundialista con Argentina en 1986 utilizó para hacerle ver a su médico personal que estaba cansado de dar batalla y que las fuerzas que tenía para continuar se iban acabando poco a poco con el paso de los días.

“Creo que Diego Maradona, al final, abandonó la pelea. Estaba muy triste, yo lo veía triste, se estaba castigando de un modo que yo no lo iba a permitir, como amigo que era de él”, sostuvo Leopoldo Luque, quien se presentó, de manera voluntaria, a la fiscalía de Argentina para declarar sobre el acontecimiento que paralizó al mundo del fútbol.

Maradona sentía lo que se podía venir

Diego Armando Maradona falleció el último miércoles 25 de noviembre en su natal argentina producto de un “edema agudo de pulmón secundario a insuficiencia cardiaca crónica reagudizada”, según detalló la autopsia practicada al ’10′.

Antes de su fallecimiento, el ‘Pelusa’ tuvo una comunicación con la pareja de su exmujer y le dejó un mensaje que hace pensar que sabía lo que se venía. Incluso, hizo un pedido especial para que Mario se haga cargo de dos de las personas que más le importaron al exseleccionado argentino.

“Hola, Mario. Habla Diego, ya sé que te parecerá increíble esto, pero la veo bien a Vero, y me dijo que está con vos. Cuídala mucho y de paso me cuidas a mi ángel (Dieguito) que no tiene parangón con nada. Mirá que yo tengo un montón de hijos, pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo”, fue el mensaje que Diego Armando Maradona dejó días antes de fallecer.