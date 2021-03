Han pasado más de tres meses de la muerte de Diego Maradona y las revelaciones sobre los últimos días del exfutbolista argentino no dejan de sorprender a sus seguidores. Esta vez, Mauricio D’Alessandro, abogado de Matías Morla, representante legal del ‘10′ eterno, ha confesado el problema legal que existía entre el ‘Pelusa’ y Claudia Villafañe, exesposa y madre de Gianinna y Dalma, hijas del exjugador. Según D’Alessandro, la argentina no lo quería cerca por ningún motivo.

“Diego estaba peleado en serio con Claudia”, dijo D’Alessandro en el programa ‘Nosotros a la mañana’ de ‘El Trece’. Inmediatamente, el abogado de Morla reveló que unos días antes de la muerte de Maradona, Villafañe lo sorprendió con una orden de alejamiento.

“Le llegó una notificación con la medida cautelar de restricción para que Maradona no le hablara. Maradona se murió con una orden perimetral puesta por Claudia. Para que no le hablara, que no se la mencionara, que no se acercara a 300 metros”, detalló el representante legal de Matías Morla.

“Claudia pidió una cautelar para que Diego no se acercara a más de 300 metros y tuvo el cadáver de él, hasta que cortaron el velorio a las 16 horas, a un metro”, agregó Mauricio D’Alessandro.

El abogado de Matías Morla también apuntó contra las hijas de Diego Maradona. Según el letrado, “Dalma y Gianinna salieron corriendo de la marcha” que organizaron para pedir justicia por la muerte de su padre en el Obelisco de Buenos Aires el pasado 10 de marzo. “La única razón de su pelea con Morla es por plata”, añadió.

“Si se quedó con la marca Maradona, si les va a dar las cuentas. ¿Si lo cuidó a Diego? ¿A Morla le vas a pedir más que a las hijas? ¿Él tiene que cuidarlo más que Dalma?”, concluyó el abogado defensor de Matías Morla.





