El ‘Rey’ de Brasil en el fútbol es Pelé, pero el cielo sabe que hoy en día el homenajeado es Diego Armando Maradona. ¿Y cómo lo hizo para hacerlo notar? Este video de la Luna en Paraná te dejará boquiabierto, pues ha remecido las redes sociales por la imagen que sobresale.

Si hay una imagen de Maradona que se le viene a la cabeza rápidamente a cualquier amante del fútbol es aquella con la ‘albicelestes’ encima y la 10 en la espalda, corriendo y sacándose de encima a los ingleses en el Mundial de México 86.

“Anoche me puse a ver la luna y como la vi tan linda quise firmarla. Al final me di cuenta que no se veía como yo la miraba a través del celu (por eso el final). Pero hoy un amigo me hizo dar cuenta que capaz estábamos viendo otra cosa”, publicó la autora en su Instagram ’riosnattali’.

Y no pierde razón. Tras una serie de fotografías que hicieron icónicas al diez en este Mundial una de ellas, perfectamente acomodada, puede calcar en lo que resplandeció y se formó en el cielo.

El video de la Luna que asemeja a la figura de Diego Maradona en el cielo de Brasil. (Twitter)

El homenaje de Lionel Messi

Si alguien faltaba para dedicarle un mensaje a Diego Maradona era su heredero, el jugador que más se le asemejó siempre por las características y el nivel que alcanzó. Ese es Lionel Messi. Y así lo hizo el crack del Barcelona.

Con la camiseta de Newell’s Old Boys que vistió Maradona en el 93 en el único partido que Messi lo vio en la cancha, en vivo, con el club de sus amores, decidió usarla para dedicarle el golazo que marcó con Osasuna este domingo por LaLiga.

Lionel Messi rindió homenaje a Diego Maradona con la camiseta de Newell's Old Boys (DirecTV Sports)