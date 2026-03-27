Argentina vs. Mauritania se enfrentan en un amistoso FIFA. (Foto: Getty Images)
Argentina vs. Mauritania se enfrentan en un amistoso FIFA. (Foto: Getty Images)

¿Dónde ver EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por un nuevo FIFA? ¿En qué canal transmiten el partido? Según al programación, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el jueves 26 de marzo del 2026: Telefe y TyC Sports (DIRECTV y DGO). Un detalle a tomar en cuenta: Pelota Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 6:15 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay).

¿Dónde ver Argentina vs. Mauritania? (Video: AFA)
¿Dónde ver Argentina vs. Mauritania? (Video: AFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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