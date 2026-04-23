Boca vs. Defensa y Justicia se enfrentan por la Liga Profesional Argentina 2026. (Diseño: Depor)
Boca vs. Defensa y Justicia se enfrentan por la Liga Profesional Argentina 2026. (Diseño: Depor)

¿Dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO desde el ? Mira la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. TNT Sports también lo transmitirá para todo el territorio argentino; no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este jueves 23 de abril desde las 6:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).

Boca vs Defensa y Justicia por la Liga Argentina. (Video: Boca Juniors)
Boca vs Defensa y Justicia por la Liga Argentina. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS