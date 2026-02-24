¿Dónde se verá vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING por la ? La transmisión de este partido será por la señal de TyC Sports, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de DIRECTV (DGO). ESPN también lo transmite para todo el territorio argentino; no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. Este partido se jugará este martes 24 de febrero desde las 7:15 p.m. (horario en Perú, con dos horas más en Argentina).

Boca vs Gimnasia por la Copa Argentina | VIDEO: Canal de Boca
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

