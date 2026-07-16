¿Dónde ver Boca vs. Sarmiento EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026? ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para todo el territorio argentino, este enfrentamiento estará disponible en TyC Sports, a través de su versión de streaming en el servicio de TyC Sports Play. ¿Otras opciones? También podrás verlo por TNT Sports; eso sí, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputará este jueves 16 de julio desde las 7:45 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

Boca vs. Sarmiento: previa del partido

Este jueves 16 de julio, el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba será el escenario neutral donde Boca Juniors y Sarmiento de Junín definirán su pase a los octavos de final de la Copa Argentina. El encuentro, programado para disputarse a las 21:10 horas bajo el arbitraje de Facundo Tello, pondrá frente a frente a dos escuadras con la urgencia de avanzar en el certamen más federal del país, en un choque a partido único que contará con la transmisión directa de TyC Sports.

El cuadro ‘Xeneize’ alcanzó esta instancia tras superar la fase de treintaidosavos de final con una sólida victoria por 3-0 frente a Central Norte de Salta, amparándose en el peso ofensivo de su dupla charrúa conformada por Edinson Cavani y Miguel Merentiel. La escuadra boquense tiene la presión absoluta de mantener el protagonismo, respaldada por su chapa histórica al ser el máximo ganador de esta competición con cuatro títulos en sus vitrinas (1969, 2012, 2015 y la edición 2020/21).

Por su parte, Sarmiento sudó la gota gorda para instalarse en estos dieciseisavos de final. El ‘Verde’ viene de eliminar a Temperley en la ronda previa mediante una agónica y dramática tanda de penales (4-3), luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. Los juninenses, que actualmente tienen la mente dividida por su lucha para afianzarse en la tabla de los promedios de la Liga Profesional, ven en este cruce la oportunidad dorada para dar el batacazo y salvar el semestre con una clasificación resonante.

En el plano netamente táctico y de nombres propios, Boca Juniors presentará un esquema 4-4-2 marcado por la verticalidad y el volumen de juego en el medio sector. Ante el desgaste acumulado de su calendario, el mediocampo recaerá en la capacidad creativa de Kevin Zenón y el equilibrio de Cristian Medina.

El equipo de Junín apostará por la experiencia de Juan Manuel Insaurralde liderando la línea de cinco defensores para repeler el asedio auriazul. Su estrategia ofensiva será puramente reactiva: recuperar el balón en campo propio y lanzar pases largos directos para explotar cualquier desatención en el retroceso de los laterales de Boca.

El historial reciente de enfrentamientos indica que Sarmiento ha sabido incomodar bastante a Boca en los últimos torneos locales, planteándole partidos físicos y muy cortados. Con más de 40 mil espectadores copando las tribunas en Córdoba y sin margen de error —sabiendo que un empate en los noventa minutos llevará la definición directamente a los doce pasos—, el ganador de esta llave picará su boleto para enfrentar en la fase de octavos al vencedor del cruce entre Talleres y Banfield.

El probable equipo de Boca vs. Sarmiento:

Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco, Tomás Aranda, Leonel Flores; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

El posible once de Sarmiento vs. Boca:

Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Facundo Sava.

Boca vs. Sarmiento se enfrentan por los dieciseisavos por la Copa Argentina 2026 vía TyC Sports. (Video: @bocajrs)