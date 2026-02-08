Vélez vs Boca por la Liga Profesional | Diseño: Christian Marlow
Vélez vs Boca por la Liga Profesional | Diseño: Christian Marlow

¿Dónde se verá vs. , por la fecha 4 de la ? Revive la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. TNT Sports también lo transmite para todo el territorio argentino; no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. ¿Cuándo es el partido y a qué hora comienza? Según la programación, este choque está pactado para este domingo 8 de febrero desde las 8:15 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar en el Estadio Jose Amalfitani.

Boca vs Velez por la Liga Profesional Argentina | VIDEO: Boca Jrs
