Vamos con la siguiente información para ti. River Plate visita a Atlético Tucumán en un duelo atractivo por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. El partido se jugará en el Estadio Monumental José Fierro y despierta gran expectativa entre los hinchas. ¿A qué hora juegan? ¿Dónde verlo EN VIVO? Aquí te contamos todos los detalles. Recuerda no buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

River Plate, equipo dirigido por Marcelo Gallardo llega con un ojo en la Copa Libertadores, donde deberá remontar ante Palmeiras, por lo que alineará un once alternativo. Pese a ello, los ‘Millonarios’ siguen en la cima del Grupo B con 18 puntos y buscarán sumar para no perder terreno en la tabla.

Del otro lado, Atlético Tucumán marcha octavo y necesita ganar para no complicar sus chances de meterse en los playoffs. El ‘Decano’ quiere aprovechar la rotación de River y hacer respetar la localía en un duelo que siempre trae emociones fuertes.

¿Dónde ver River vs. Atlético Tucumán?

El choque entre River vs. Atlético Tucumán por la jornada 9 de la Liga Profesional, tendrá la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En México, el cruce será televisado por Fanatiz y Disney Plus, mientras que en España se verá por Fubo TV.

¿Qué canales transmiten River vs. Atlético Tucumán?

En Argentina lo transmite: Disney+ y TNT Sports

En Paraguay lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Uruguay lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Chile lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Ecuador lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Venezuela lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Perú lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Brasil lo transmite: Disney+

En Colombia lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En Bolivia lo transmite: ESPN, Disney+ y TyC Sports

En México lo transmite: Fanatiz y Disney+

En Estados Unidos lo transmite: TyC Sports, Fanatiz y FuboTV

En España lo transmite: FuboTV

¿Dónde ver River vs. Atlético Tucumán en Perú?

El partido de River vs. Atlético Tucumán en vivo en Perú, válido por la fecha 9 de la Liga Profesional Argentina 202, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver River vs. Atlético Tucumán en Argentina?

El partido de River vs. Atlético Tucumán en vivo en Argentina, será transmitido por TNT Sports por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver River vs. Atlético Tucumán en España?

El partido de River vs. Atlético Tucumán en vivo, a jugarse en el Estadio Monumental José Fierro, se podrá ver en España por Fubo TV.

¿Dónde ver River vs. Atlético Tucumán en México?

El partido de River vs. Atlético Tucumán en vivo desde México, se podrá disfrutar desde los servicios de pago para conectarse a Fanatiz y Disney Plus.

¿Dónde ver River vs. Atlético Tucumán en Estados Unidos?

River vs. Atlético Tucumán en vivo para los que radican en Estados Unidos, por la novena jornada de la Liga Profesional Argentina 2025, se verá por las señales de TYC Sports, Fanatiz y FuboTV.

