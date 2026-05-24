¿Dónde ver River Plate vs. Belgrano EN VIVO y EN DIRECTO, por la final del Torneo Apertura 2026? Mira la transmisión de este partido por la señal de ESPN y TNT Sports, canales con los derechos oficiales para transmitir la Liga Profesional Argentina, además de las plataformas de streaming como Disney Plus Premium, DGO y Flow; no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para el domingo 24 de mayo desde la 1:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).
¿Dónde ver River vs. Belgrano en Argentina?
Para ver la transmisión del partido entre River vs. Belgrano si estás en territorio argentino, deberás conectarte a la señal de ESPN disponible en los cableoperadores que ofrecen este canal, o pagar la versión Premium de Disney Plus. Ojo, FOX Sports también cuenta con los derechos para pasar este duelo por la fase de grupos de la Copa Libertadores.
¿Dónde ver River vs. Belgrano en Perú?
Si estás en Perú, podrás ver la transmisión del River vs. Belgrano a través de la señal de ESPN, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus.
¿A qué hora transmiten River vs. Belgrano en Argentina?
Para todo el territorio argentino, el encuentro entre River vs. Belgrano comenzará a las 9:30 p.m. en el Estadio Mario Alberto Kempes, con la misma hora en países como Brasil, Uruguay y Paraguay.
¿A qué hora transmiten River vs. Belgrano en Perú?
Si te encuentras en Perú, recuerda que el compromiso entre River vs. Belgrano comenzará a la 1:30 p.m., con la misma hora en países como Ecuador y Colombia.