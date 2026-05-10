River Plate vs. San Lorenzo. (Foto: Getty Images)
River Plate vs. San Lorenzo. (Foto: Getty Images)

¿Dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO desde el ? Mira la transmisión de este partido por la señal de , canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. TNT Sports también lo transmitirá para todo el territorio argentino; no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este domingo 10 de mayo desde las 5:00 p.m. en el Estadio Monumental.

River vs San Lorenzo se enfrentan por los octavos de final de la Liga Profesional Argentina. (Video: River Plate)
River vs San Lorenzo se enfrentan por los octavos de final de la Liga Profesional Argentina. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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