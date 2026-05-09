River Plate y San Lorenzo protagonizarán uno de los partidos más atractivos de los playoffs del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional Argentina. El compromiso se disputará este domingo 10 de mayo en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, escenario donde el cuadro ‘millonario’ intentará hacerse fuerte ante su gente para avanzar a la siguiente etapa del campeonato.

Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos equipos en la presente temporada, debido a que durante la fase regular integraron grupos distintos. River Plate culminó en el segundo lugar del Grupo B, mientras que San Lorenzo logró clasificar tras ubicarse en la séptima casilla del Grupo A, asegurando su presencia en la ronda eliminatoria.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo llega en un gran momento futbolístico y anímico. En la última jornada internacional, River consiguió una importante victoria frente a Carabobo en condición de visitante por la Copa Sudamericana, resultado que lo dejó como líder de su grupo y muy cerca de clasificar a los octavos de final del certamen continental.

Además, el cuadro de Núñez mantiene una importante racha positiva jugando en el Más Monumental, donde ha logrado convertirlo en una de sus principales fortalezas en la temporada. El apoyo de su hinchada será clave para afrontar este duelo decisivo frente a uno de sus clásicos rivales del fútbol argentino.

Por su parte, San Lorenzo también atraviesa un presente alentador. El ‘Ciclón’ viene mostrando solidez tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana, competencia en la que pelea por quedarse con el primer lugar de su grupo. El elenco azulgrana buscará sorprender a River y dar el golpe en Buenos Aires para meterse entre los mejores equipos del Apertura.

Uno de los aspectos más llamativos del encuentro será el duelo táctico entre ambos entrenadores. River Plate apostará por la posesión del balón y la presión alta, mientras que San Lorenzo intentará aprovechar los espacios y lastimar mediante el contragolpe, fórmula que le ha dado resultados en varios partidos importantes de la campaña.

El partido también despierta expectativa por la presencia de varias figuras destacadas del fútbol argentino. River Plate cuenta con futbolistas de experiencia internacional y un plantel con jerarquía, mientras que San Lorenzo confía en el buen momento colectivo que viene atravesando para competir de igual a igual.

La organización de la Liga Profesional confirmó que el encuentro se jugará con un importante operativo de seguridad debido a la gran cantidad de aficionados que asistirán al Más Monumental. Se espera un estadio completamente lleno para uno de los cruces más atractivos de los playoffs.

River Plate vs. San Lorenzo: horarios del partido

México: 4:00 p.m.

Perú: 5:00 p.m.

Colombia: 5:00 p.m.

Ecuador: 5:00 p.m.

Bolivia: 6:00 p.m.

Chile: 6:00 p.m.

Venezuela: 6:00 p.m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 6:00 p.m.

Argentina: 7:00 p.m.

Brasil: 7:00 p.m.

Paraguay: 7:00 p.m.

Uruguay: 7:00 p.m.

¿Dónde ver River Plate vs. San Lorenzo EN VIVO?

Argentina: ESPN Premium y Disney Plus

Brasil: ESPN 4 y Disney Plus

Perú y Sudamérica: ESPN y Disney Plus

México: Disney Plus

Centroamérica: Disney Plus

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, Fanatiz USA, fuboTV, FOX Deportes y Fox One

España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y Vamos 3

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