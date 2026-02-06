River Plate vs Tigre por la Liga Argentina | Diseño: Christian Marlow
River Plate vs Tigre por la Liga Argentina | Diseño: Christian Marlow

¿Dónde ver vs. Tigre, por la fecha 4 de la ? La transmisión se verá por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. TNT Sports también lo transmite para todo el territorio argentino; no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. ¿Cuándo se juega y a qué hora arranca? Según la programación, este choque está pactado para el sábado 7 de febrero desde las 6:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

River vs. Tigre por la Liga Profesional Argentina | VIDEO: River Plate TV
River vs. Tigre por la Liga Profesional Argentina | VIDEO: River Plate TV
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS