El sueño de contratar a un delantero de la fama de Edinson Cavani es el gran ideal para todo club de Sudamérica. Sin embargo, la realidad económica de cada equipo, en este caso de Boca Juniors, actual campeón de la Superliga argentina, impediría que el delantero pueda llegar a firmar por los ‘Xeneizes’.

Esta idea fue explicada por Jorge Ameal, presidente de los ‘Xeneizes’, en una entrevista concedida al programa Pintado de Azul y Oro, en declaraciones que reproduce el periódico deportivo Olé.

“La realidad es que la economía nuestra no es la de Cavani”, aseguró el directivo de Boca, quien se siente contento por el deseo expreso del goleador uruguayo por ponerse la camiseta de la entidad argentina.

“A nosotros nos llena de orgullo que un jugador como Cavani diga que quiere vestir la camiseta de nuestro club”, añadió Ameal que, entre tantos nombres propuestos para llevar la ‘9’, todavía confía en la capacidad de Carlos Tevez.

“Antes de Cavani, hablábamos de Paolo Guerrero. Y decíamos que ‘Carlitos’ no tenía nada que envidiarle a Guerrero. Y así fue, no tuvo nada que envidiarle, ¿o no? Por eso tenemos que pensar más en nuestros jugadores y creer en ellos. Eso sí, nadie va a discutir que Cavani es un gran jugador”, expresó el titular.

De este modo, Jorge Ameal ha puesto paños fríos a la situación después de las palabras de Jorge Bermúdez. El ‘Patrón’ ilusionó a los hinchas ‘azul y oro’ con noticias relacionadas a la eventual incorporación del ‘Matador’.

“Es una posibilidad. Y creo que podría darse pronto, ojalá sea pronto”, señaló el colombiano sobre el ‘charrúa’ que todavía tiene contrato con PSG hasta junio y que todavía no ha decidido se continuará en Europa o volverá a Sudamérica.

