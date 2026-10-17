Emiliano 'Dibu' Martínez tuvo que salir en camilla tras terrible choque en partido del Chelsea vs. Everton. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)
Emiliano 'Dibu' Martínez tuvo que salir en camilla tras terrible choque en partido del Chelsea vs. Everton. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)

Máxima tensión se vivió en el Hill Dickinson Stadium durante el enfrentamiento entre vs. , correspondiente a la fecha 7 de la Premier League. Tras un tiro libre ejecutado por Kiernan Dewsbury-Hall desde la izquierda, Jarrad Branthwaite intentó ganar la posición dentro del área y terminó impactando con la cabeza de . El portero de los ‘Blues’ quedó tendido en el terreno de juego y le costó reaccionar mientras todo esto ocurría al minuto 75 del encuentro, cuando el equipo de Xabi Alonso ganaba parcialmente por 1-0. El ‘Dibu’ no pudo continuar en el campo y tuvo que salir con la ayuda de una camilla, dejando señales de encontrarse estable pese al duro golpe; el portero Mike Penders ingresó en su lugar para lo que estaba del partido, el cual terminaría con un 2-0 a favor de los londinenses. Las imágenes generaron una rápida conmoción en Argentina, la cual se vio reflejada en la reacción de los medios de comunicación de dicho país y los comentarios de los hinchas de la ‘Albiceleste’ en las redes sociales. Al cierre de esta nota, Chelsea no ha emitido un comunicado sobre cómo se encuentra el guardameta argentino.

Así fue el choque del ‘Dibu Martínez’ con Jarrad Branthwaite:

Emiliano 'Dibu' Martínez sufrió un terrible choque en el área con Jarrad Branthwaite. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)
Emiliano 'Dibu' Martínez sufrió un terrible choque en el área con Jarrad Branthwaite. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)
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