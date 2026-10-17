Máxima tensión se vivió en el Hill Dickinson Stadium durante el enfrentamiento entre Chelsea vs. Everton, correspondiente a la fecha 7 de la Premier League. Tras un tiro libre ejecutado por Kiernan Dewsbury-Hall desde la izquierda, Jarrad Branthwaite intentó ganar la posición dentro del área y terminó impactando con la cabeza de Eliminado Martínez. El portero de los ‘Blues’ quedó tendido en el terreno de juego y le costó reaccionar mientras todo esto ocurría al minuto 75 del encuentro, cuando el equipo de Xabi Alonso ganaba parcialmente por 1-0. El ‘Dibu’ no pudo continuar en el campo y tuvo que salir con la ayuda de una camilla, dejando señales de encontrarse estable pese al duro golpe; el portero Mike Penders ingresó en su lugar para lo que estaba del partido, el cual terminaría con un 2-0 a favor de los londinenses. Las imágenes generaron una rápida conmoción en Argentina, la cual se vio reflejada en la reacción de los medios de comunicación de dicho país y los comentarios de los hinchas de la ‘Albiceleste’ en las redes sociales. Al cierre de esta nota, Chelsea no ha emitido un comunicado sobre cómo se encuentra el guardameta argentino.
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