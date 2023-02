Emiliano Martínez volvió a brillar, pero esta vez no fue dentro de la cancha como lo hace tantas veces con la Selección Argentina o el Aston Villa, sino fuera de ella. El ‘Dibu’ se sumó a apoyar la lucha contra el cáncer infantil. ¿Cómo? Subastando un par de guantes firmados con los que salió campeón en el Mundial Qatar 2022.

La iniciativa del arquero del la ‘Scaloneta’ tiene como objetivo recaudar fondos a beneficio del Hospital Garrahan, con la cooperación de la Fundación Pediátrica Argentina. Bajo el eslogan “los guantes del ‘Dibu’ nos vuelven a emocionar”, el guardameta campeón del mundo explicó en un video que “ojalá que con lo recaudado puedan ayudar a la sala de oncología”.

El “1” de la selección y Aston Villa utilizó ese mismo par de guantes desde la fase de grupos y hasta la final de la Copa del Mundo. Con ellos, Emiliano aportó su granito de arena para que la Selección Argentina alcanzara la gloria eterna en tierras qataríes.

‘Dibu’ Se suma a la lucha contra el cáncer infantil

Cabe el meta ‘che’ publicó una historia en su cuenta de Instagram, en donde dejó un enlace para todo aquel que desee participar por su par de guantes. Según indica el sitio web, la licitación comenzó este miércoles 15 de febrero a las 10 de la mañana, por lo que las personas interesadas ya están habilitadas a ofertar. La misma se extenderá hasta el viernes 3 de marzo.

Se disculpó con Mbappé

No cabe duda que Emiliano ‘Dibu’ Martínez fue una de la grandes figuras de la selección de Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Pero si bien recibió elogios de diferentes personalidades del fútbol, también fue duramente criticado por su actitud dentro del terreno. Ante ello, semanas después, el arquero ha salido al frente para disculparse tras las burlas hacia Kylian Mbappé durante los festejos.

“No tenía la intención de lastimar a nadie”, mencionó el ‘Dibu’ en una entrevista con el medio francés France Football, en relación a su celebración con un bebé que tenía el rostro del atacante del París Saint-Germain y algunos cánticos en contra del astro francés.

Asimismo, sostuvo: “A lo largo de mi carrera he crecido con los franceses y nunca he tenido el más mínimo problema. Puedes preguntarle a Giroud qué tipo de persona soy. Me gusta mucho la cultura y la mentalidad francesa”.

