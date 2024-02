¡Atentos! Este sábado 10 de febrero, Boca se medirá ante Defensa y Justicia, en una nueva fecha de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2024. El compromiso está pactado para llevarse a cabo en la Bombonera. El cuadro de Diego Martínez va en busca de su segundo triunfo para seguir escalando en la tabla de posiciones. A continuación, te contamos a qué hora juegan y en qué canales podrás ver el juego. ¡No te lo puedes perder!

Luego de tres meses, el ‘Xeneize’ se reencontrará con sus fanáticos en la Bombonera para enfrentar a Defensa por la cuarta jornada del torneo. Tras su victoria ante Tigre en condición de visitante, el técnico Diego Martínez reveló la lista de convocados para el choque ante el ‘Halcón’. Habrá ausencia de Edinson Cavani por segunda vez consecutiva.

Asimismo, la aparición de Sergio Romero otorga tranquilidad a la hinchada del conjunto azul y oro. Recordemos que el guardameta se retiró de la práctica del jueves por la mañana con un inconveniente físico que generó dudas de su presencia para el sábado. Pero su nombre en el listado ha dado calma. Incluso podría ser titular.

El resto de los jugadores se mantuvo sin muchas modificaciones. Sin embargo, destaca la vuelta de Lautaro Di Lollo, el defensa que salió campeón en 2023 de la Copa Libertadores Sub-20. El jugador también disputó la Copa del Mundo con Argentina, bajo las órdenes de Javier Mascherano.

Defensa y Justicia, por su parte, llega al compromiso ante Boca tras vencer por 3-2 a Sarmiento. Juan Insaurralde y Gabriel Diaz adelantaron a Sarmiento, pero el ‘Halcón’ le dio vuelta al marcado con anotaciones de Aaron Molinas y Gastón Togni (2). En estos momentos, Defensa se ubica en la cuarta posición con seis unidades.





¿En qué canal ver Boca vs. Defensa y Justicia?

Boca vs. Defensa y Justicia se podrá ver por las señales de ESPN, Star Plus y AFA Play. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





¿A qué hora juegan Boca vs. Defensa y Justicia?

Boca vs. Defensa y Justicia está pactado para disputarse en la Bombonera, este sábado 10 de febrero a partir de las 7:15 p.m. en el horario de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. En Perú, Ecuador y Colombia iniciará a las 5:15 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia comenzará a las 6:15 p.m.





