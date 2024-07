Por la Liga Profesional Argentina, Godoy Cruz recibe a River Plate en la séptima jornada, donde se anticipa un partido emocionante, ya que ambos equipos necesitan los tres puntos para seguir escalando en la tabla de posiciones. El ‘Tomba’ llega tras una derrota de 3-0 contra Racing y aún no ganó en el torneo, con tres empates y un partido suspendido ante San Lorenzo, en el que empataban 1-1. Los ‘Millonarios’, por su parte, viene de un empate 2-2 contra Lanús como local y suma dos partidos sin ganar, habiendo perdido 2-0 ante Riestra en la quinta fecha. A continuación, puedes consultar en Depor el horario, los canales y más detalles de este encuentro.

En el actual torneo, Godoy Cruz aún no logró sumar puntos, una situación muy distinta a su desempeño en la Copa de la Liga pasada, donde se destacó como uno de los equipos revelación. Bajo la dirección de Oldrá, el equipo había liderado la Zona B, pero no ha conseguido mantener ese nivel de juego en esta temporada. Además, enfrenta una deducción de tres puntos debido a los incidentes ocurridos en las tribunas durante el partido contra San Lorenzo.

El equipo de Mendoza, ya lidiando con una situación difícil en el torneo, se enfrenta a más desafíos debido a las ausencias de jugadores clave como Hernán López Muñoz, Conechny y Badaloni. Estas bajas complican aún más el panorama para el equipo. A pesar de esto, el director técnico ha puesto su confianza en otros jugadores del plantel, como Petroli, Barrios, Rasmussen, Abrego y Barrea, con la esperanza de que puedan rendir a un alto nivel y sorprender este miércoles

Por otro lado, River Plate cuenta con 10 puntos en el torneo actual. El equipo viene de un empate agónico contra Lanús en su estadio, un resultado que refleja un rendimiento por debajo de las expectativas de sus seguidores. A pesar de tener un plantel talentoso y haber incorporado nuevos refuerzos para competir en la Copa Libertadores, el equipo dirigido por Martín Demichelis no mostró todo su potencial en los últimos partidos.

Tras el receso por la Copa América 2024, Miguel Borja se convirtió en una de las principales estrellas de los ‘Millonarios. Aunque comenzó como suplente en el partido contra Lanús, entró y marcó el gol del empate en el último minuto, por lo que es probable que sea titular en el próximo encuentro. También es notable la presencia del paraguayo Bareiro, ex goleador de San Lorenzo, quien podría hacer sumar minutos en este encuentro.

El último enfrentamiento entre se dio el 12 de marzo de 2023, durante la Liga Profesional, y terminó con una victoria de 3-0 para River en el Estadio Monumental, con dos goles de Beltrán y uno de Barco. Para el nuevo partido, el árbitro designado es Darío Herrera, quien estará asistido por Miguel Savorani y José Castelli. Lucas Cavallero será el cuarto árbitro, mientras que Mauro Vigliano se encargará del VAR y Salomé Di Iorio del AVAR.





¿A qué hora juegan Godoy Cruz vs River?

El partido de ida entre Godoy Cruz vs River Plate se llevará a cabo este miércoles 24 de julio, correspondiente a la fecha 7 de Liga Profesional de Argentina. Es importante recalcar que el horario puede variar según el país donde te encuentres. En Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 5:30 p.m., en Chile y Paraguay a las 6:30 p.m., y en Argentina y Uruguay a las 7:30 p.m. Recuerda que en Depor podrás ver todas las incidencias de este emocionante partido.





¿En qué canal ver Godoy Cruz vs River?

El partido entre Godoy Cruz y River Plate en el torneo argentino se anticipa como un enfrentamiento lleno de intensidad y emoción. Los aficionados que quieran ver el partido en vivo tendrán la opción de hacerlo a través de ESPN y Disney Plus, que están disponibles en toda América Latina. Además, en Argentina, el encuentro también se podrá ver en las plataformas Fanatiz, AFA Play, TNT Sports, y Estadio TNT Sports, ofreciendo múltiples alternativas para no perderse este emocionante duelo. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV o Pelota Libre que son señales pirata.





¿Dónde jugarán Godoy Cruz vs River?

El partido entre Godoy Cruz y River Plate por la Liga Profesional Argentina se disputará en el Estadio Feliciano Gambarte, situado en la ciudad de Godoy Cruz, Mendoza. Este estadio pertenece al Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba y sirve como sede para su equipo de fútbol, así como para las oficinas del club. Inaugurado el 3 de octubre de 1959, el estadio es popularmente conocido como “La Bodega” y tiene una capacidad para albergar a más de 11,000 espectadores.

Estadio Feliciano Gambarte se encuentra ubicado en Mendoza, Argentina. (Foto: Agencias).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





