Barcelona vive una etapa de borrón y cuenta nueva. En esta nueva temporada, Hansi Flick comenzará a escribir sus primeras líneas como DT del equipo catalán, que atraviesa una crisis de logros tanto en Laliga como a nivel internacional. Ante esto, la llegada del estratega alemán tiene como finalidad que el equipo se recupere de las penurias de las últimas temporadas. En sus primeras entrevistas como estratega del Barça, Flick conversó con ‘Barca One’ y dio detalles de cómo será esta ‘nueva era’ con los Culés, cuál será su sistema de juego, qué busca en la plantilla y cómo hará para que el ADN Barça se mantenga dentro del grupo, lo cual los distingue del resto de los equipos.

"Desde el minuto 1 les dije que quiero calidad, intensidad y concentración absoluta en el juego, y lo aplican al 100%", fue una de las tantas frases que dejó el alemán en la entrevista, buscando darse a conocer a los hinchas sobre lo que se le viene a su equipo. Tras la salida de Xavi Hernández, Joan Laporta, presidente del club, apuntó a un DT que esté dispuesto a tomar un Barça que vive una de sus peores etapas de malos resultados.





Una de las cualidades que busca en su equipo Flick es lo físico. En su paso por el Bayern Múnich, el equipo mostró una superioridad contra sus rivales, luego de potenciar este aspecto. Ante esto, al ponerse al mando de los catalanes, una de las cualidades a las que apunta no solo se fundamenta en el rendimiento, sino también en aspectos tácticos. “Desde el primer día de entrenamientos, he insistido mucho en eso: el estado físico es fundamental. Necesitas tener un buen físico pero también tener conocimientos en el aspecto técnico-táctico. Toda forma parte del fútbol. El fútbol es mucho más que jugar solo el balón”, indicó.

Asimismo, destacó la importancia de este aspecto, revelando su punto de vista. “También se lo he dicho a los a los jugadores: Si entrenas al 80%, nunca podrás rendir al 100% en el partido. Para mí el entrenamiento es fundamental y es ahí donde puedes mejorar. El entrenamiento se centra al 100% en la intensidad, la concentración y demostrar la calidad que uno tiene con el balón”, dijo el alemán. El nuevo DT de los Culés resaltó que este aspecto es importante durante los entrenamientos para llegar al partido con una superioridad contra el rival y lograr el objetivo, que es que el equipo gane. “Hay que entrenar bien, prepararse bien, y si hacemos eso, seguro que la victoria está más cerca”, apuntó.

En la actualidad, en el fútbol, lo físico es uno de los aspectos de mayor importancia que últimamente los equipos apuestan por reforzar. Queda evidente que el talento con el balón y el sistema de juego no son suficientes, más aún cuando la competitividad cada vez es más grande. Ante esto, Flick, tras llegar, implementó un staff moderno en el equipo que le ayudará a que el rendimiento físico sea una de sus fortalezas con herramientas que les ayuden en su progreso.

"Nos gusta preparar bien los entrenos, tenemos un nuevo staff, muchos expertos en diferentes tareas, esto también es nuevo para ellos y es importante que nos vayamos conociendo y tengamos buena conexión. Todos son increíbles desde la primera semana no puedo decir nada que no sea positivo. Me impresionó el nivel de profesionalismo", comentó el estratega.









¿Cómo será ‘nuevo sistema de juego’ del Barca?

El sistema de juego de Barcelona al que nos tiene acostumbrados es uno de los aspectos con los que el equipo español se distingue ante sus rivales: una coordinación de pases hasta llegar al gol. Ante esto, la duda que muchos barcelonistas tienen es cómo será el juego de Flick con el equipo y si este mantendrá el famoso ‘ADN Barça’. “Mi manera de ver el fútbol es parecida a lo que hace el Barça, ya que ese es también mi objetivo desde el primer equipo que entrené. Estudié mucho la escuela de fútbol holandesa y también sobre Johan Cruyff”, relató.

Flick habla de sistema táctico y deja muy claras sus intenciones. “Lo único que puedo decir es que queremos ser un equipo activo. Tenemos que ser activos con el balón y sin el balón. Depende de nosotros que sea así”, señaló el exentrenador la selección alemana. “Podemos conseguir que el oponente se dirija en la dirección que a nosotros nos interesa y poder recuperar la pelota cuanto antes. Me gusta que mis equipos presionen al rival en el momento adecuado, y a veces, más arriba”, declaró.

El estratega de 59 años sabe el equipo que tiene al frente y la historia que lo respalda, así como los objetivos que busca alcanzar. Por eso, la presión de lograr grandes cosas es constante. “Todo el mundo aquí que trabaja para el Barça tiene esta pasión, la devoción para dar lo mejor por este club, y esto también es grande para nosotros, porque queremos ser parte de este club y también queremos vivir con esta pasión, esta devoción, porque queremos dar todo lo que tenemos para llevar este club al siguiente nivel, no sé pero haremos lo posible”, indicó.

Hansi Flick es partidario de dar libertad a sus futbolistas dentro del campo, permitiéndoles, según la situación del juego, tejer las ocasiones de gol. Sin embargo, antes de eso, buscará que se concentren en cómo será su sistema de juego. "Y con la pelota, todos los jugadores tienen que tener máxima libertad posible. Así lo veo yo desde el punto de vista técnico. Hay que saber ocupar las posiciones en el campo. Y tener una visión global que te permita ganar el primer contacto", comentó.





¿Qué se le viene a Barcelona?

El Barcelona comenzará su pretemporada con un partido contra el campeón de la Premier League, el Manchester City, el 30 de julio. Luego, se enfrentará a su archirrival, el Real Madrid, en un Clásico de pretemporada que se disputará en Nueva Jersey, Estados Unidos. Este partido, programado para el 2 de agosto, promete ser un espectáculo emocionante, ya que ambos equipos buscarán demostrar su supremacía incluso en un amistoso.

Posterior a esto, el equipo de Hansi Flick concluirá su gira por Estados Unidos con un partido contra el AC Milan el 6 de agosto. Este partido servirá como la última prueba importante antes de regresar a Europa para comenzar su campaña en las competiciones locales e internacionales. Durante esta gira, los aficionados tendrán la oportunidad de ver a las nuevas incorporaciones del Barca en acción, así como la evolución de las jóvenes promesas.

Hansi Flick llegó al FC Barcelona como reemplazante de Xavi Hernández. (Foto: FC Barcelona)





