Huracán vs. Boca Juniors se ven las caras en el Estadio Tomás Adolfo Ducó por la jornada 24 de la Liga Profesional Argentina 2024. El compromiso, que se disputará este sábado 23 de noviembre, es importante para el ‘Xeneize’, que ya no pelea por el campeonato pero tiene el objetivo de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores a través de la tabla anual. Revisa los horarios y canales de TV para ver la transmisión de este encuentro. No te lo puedes perder.

Boca llega a este duelo luego de vencer por 1-0 a Unión Santa Fe gracias a un gol de Milton Giménez en los primeros minutos del partido. Fue su tercer triunfo consecutivo, ya que anteriormente derrotó a Sarmiento (2-0) y Godoy Cruz (4-1). La última caída del equipo azul y oro fue a inicios de noviembre, cuando perdió por 1-0 ante Lanús en condición de visita.

El equipo de Fernando Gago está afuera de la pelea por el título, pero tiene en su mira la tabla anual para clasificar a la Libertadores. A falta de 4 fechas para el final del torneo, está en el quinto puesto con 59 puntos y en zona de acceso a la Sudamericana. Se encuentra a 4 unidades de River Plate, que está en la tercera casilla y, en estos momentos, es el último clasificado a la Libertadores.

Es importante tener en cuenta que si algunos de los tres líderes de la tabla anual (Vélez, Racing y River) campeona se puede liberar cupos hacia abajo. Recordemos que Vélez tiene serias chances de ganar la Liga Profesional; mientras que Racing disputará la final de la Sudamericana ante Cruzeiro este fin de semana. El ‘Xeneize’ espera que le den una mano.

Cabe mencionar que en el triunfo sobre Unión, Edinson Cavani fue suplente debido a que llegó tarde a una charla técnica de Gago. La jugada le salió bien al entrenador porque el que lo reemplazó, Milton Giménez, fue quien anotó el gol del triunfo. El DT demostró que la disciplina manda y que no le tiembla el pulso a la hora de castigar a un jugador clave.

Huracán, por su lado, llega a este duelo luego de perder por 4-2 ante Atlético Tucumán en el Estadio Monumental Jose Fierro (Tucumán). En estos momentos, el ‘Globo’ está en el segundo puesto con 42 puntos, a solo dos unidades del líder Vélez. De ganar al ‘Xeneize’, tendrá la oportunidad de tomar la punta. Es un duelo decisivo para los dirigidos por Frank Kudelka.





¿A qué hora juegan Huracán vs. Boca?

El partido de la fecha 24 de la Profesional entre Huracán vs. Boca está programado para este sábado 23 de noviembre a partir de las 7:45 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. Brasil, Argentina, Uruguay y Chile verán el choque desde las 9:45 p.m.; mientras que las acciones arrancarán a las 8:45 p.m. en Venezuela y Bolivia.





¿En qué canales ver Huracán vs. Boca?

Huracán vs. Boca será transmitido a través de la señal de TNT Sports, que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto, la transmisión y las incidencias.





