En los últimos días, Cristiano Ronaldo comenzó a ser noticia tras manifestar cuándo será su retiro, pero su presente refleja todo lo contrario: el portugués está más vigente que nunca. Este viernes, el astro portugués tomó protagonismo en el partido de Al Nassr vs. Al Qadsiah -en la Liga de Arabia Saudita- y anotó como un cazador en el área. ‘CR7′ aprovechó un grave error del portero rival y, tras una lucha entre los defensas, remató de manera potente para aumentar su registro goleador.

Cuando corría el minuto 32 del partido, una jugada que parecía tranquila de definir para el portero, terminó convirtiéndose en una debacle para Al Qadsiah. Tras un centro, Koen Casteels salió a embolsar la pelota, pero su mal control terminó pasándole factura. El error dejó el esférico suelto en el área y, de inmediato, generó una alerta entre los defensas.

Dos jugadores del equipo -que vestía de rojo- intentaron realizar el despeje, pero no contaron con la rápida reacción de Cristiano Ronaldo quien logró conectar un remate de manera potente, imposible de atrapar para la reacción de un guardameta que ya estaba vencido.

De esta manera, ‘CR7′ anotó el gol número 911 de su carrera profesional. Sí, a sus 40 años de edad, el ex Real Madrid, Manchester United y Juventus, sigue vigente en los registros históricos del fútbol. Además, busca su primer título en su segunda temporada con Al Nassr de Arabia Saudita.





CR7′ anunció cuándo se retirará del fútbol

Los cantantes Héctor Lavoe y Willie Colón escribieron una canción con mucha verdad: “Todo tiene su final”. Y sí, Cristiano Ronaldo dejará el fútbol más pronto de lo pensado, pues, después de haber pasado por grandes clubes como Manchester United, Real Madrid y Juventus, el delantero portugués, en una etapa más madura, ya piensa en una estabilidad fuera del gramado. . Eso sí, aclaró que su vida siempre estará ligada al fútbol.

“Sólo quiero disfrutar seguir jugando al futbol”, afirmó Ronaldo. “Planificar la retirada... si tiene que ocurrir, en uno o dos años... no lo sé. Pronto cumpliré 40 años. Quiero disfrutar de verdad, mientras me sienta motivado, sigo adelante. El día que no me sienta motivado, me retiraré”, aseguró el ‘Comandante’, que tras su último doblete, llegó a los 910 goles en su carrera.

Si bien la carrera de los futbolistas de la mayoría continúa en la dirección de convertirse en entrenadores, Cristiano indicó que esto no es algo que le interese; sin embargo, aseguró que sí continuará ligado al fútbol. “No me veo dirigiendo un equipo, no está en mis planes”, sostuvo. Asimismo, añadió. “Mi futuro está en otros ámbitos fuera del fútbol, aunque el tiempo dirá lo que pasa”.

Además de sus tantos, Cristiano Ronaldo obtuvo otro logro individual, pues este último triunfo con su selección significó la victoria número 132 del veterano delantero en partidos internacionales, superando a su ex compañero del Real Madrid, Sergio Ramos, quien acumuló 131 con España. Por otro lado, el portugués ostenta el récord de más participaciones con su selección, habiendo disputado 217 encuentros. Además, se consagró como el máximo goleador histórico de selecciones absolutas, con un total de 136 goles.





