Este domingo 28 de enero, River vs. Argentinos Juniors se miden por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional Argentina. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Más Monumental y arrancará desde las 5:00 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de los canales ESPN, Star Plus, AFA Play y TNT Sports para todos los países de América Latina. En la siguiente nota, conoce todos los detalles de este partidazo.

Con Martín Demichelis en el banquillo, el ‘Millonario’ llega a este encuentro con algunas ausencias. Manuel Lanzini, quien fue reemplazado en el entretiempo del amistoso ante Pachuca, es una de las principales dudas del DT argentino. No obstante, con su desgarro confirmado, el equipo perderá a una pieza clave en su esquema. Eso sí, esta baja se suma a las de Gonzalo Martínez y Santiago Simón.

Por si fuera poco, River Plate no solo presenta estas lesiones, sino también perderá a algunos jugadores en su debut como Milton Casco, Sebastián Boselli, Pablo Solari y Claudio Echeverri. Este último disputa el Preolímpico Sub-23 con la Selección de Argentina. Por este motivo, Demichelis deberá adaptarse y encontrar soluciones para hacerse con la victoria ante un rival complicado.

Argentinos Juniors, por su lado, llega a este cotejo con la moral a tope. Con un juego vistoso y un buen planteamiento en este tipo de partidos, el ‘Bicho Colorado’ buscará aguarle la fiesta a River Plate. Eso sí, para este desafío, no podrán contar con sus dos principales piezas en ataque: Gabriel Ávalos, quien firmó con Independiente, y Luciano Gondou, que está disputando el preolímpico sudamericano.

Es necesario mencionar que el árbitro del duelo entre River Plate vs. Argentinos Juniors será Darío Herrera. Ojo, en el anterior cotejo entre ambos conjuntos, el ‘Bicho’ se llevó la victoria por 3-2, pero en La Paternal, por la primera fecha del certamen. Sin embargo, en el fútbol nada está dicho, por lo que se espera un duelo lleno de emociones de principio a fin.

¿A qué hora juegan River vs. Argentinos Juniors?

River vs. Argentinos Juniors es el primer duelo del equipo de Martín Demichelis en la Copa de la Liga Profesional 2024. El cotejo está programado para jugarse en el Estadio Más Monumental este domingo 27 de enero desde las 5:00 de la tarde, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 7:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 6:00 p.m.

¿En qué canal ver River vs. Argentinos Juniors?

El partido River vs. Argentinos Juniors será transmitido a través de la señal de ESPN, Star Plus, AFA Play y TNT Sports para todos los países de América Latina. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





