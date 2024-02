Conoce en qué canal se podrá ver el partido River vs. Riestra, por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional. El compromiso está pactado para jugarse este domingo 11 de febrero en el Estadio Guillermo Laza. El ‘Millonario’ llega en un buen momento, pues está invicto en duelos oficiales en 2024. Para seguir como líder de la Zona A, el técnico Martín Demichelis planea rotar al equipo que viene de ganarle 3-0 a Excursionistas por la Copa Argentina.

El último miércoles, River derrotó a Excursionistas por los 32avos de la Copa Argentina. El DT cambió algunos futbolistas respecto al cuadro que goleó 5-0 a Vélez en el Estadio Monumental. Ingresaron Agustín Sant’Anna, Ramiro Funes Mori, Héctor David Martínez, Agustín Palavecino y Franco Mastantuono por Esequiel Barco, Andrés Herrera, Nicolás Fonseca, Leandro González Pirez y Enzo Díaz.

Fuera de las pocas complicaciones que tuvo en el primer tiempo, el ‘Millo’ fue contundente en la segunda mitad y ganó por 3-0 con goles de Miguel Borja y Agustín Ruberto. No obstante, la idea de Demichelis es regresar al once que venció al ‘Fortín’ para jugar ante Riestra. El entrenador no escatimaría en el rival y pondría lo mejor que tiene para salir al campo de juego.

Esto significa que el equipo que saldría a la cancha este domingo es el siguiente: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Nicolás Fonseca, Rodrigo Aliendro; Nacho Fernández, Esequiel Barco; Facundo Colidio y Miguel Borja. Cabe mencionar que el delantero colombiano está viviendo un gran momento: lleva cinco goles en tres fechas del torneo.

Riestra, por su parte, llega a este derrotar por 1-0 a Comunicaciones, por los 1/32 de final de la Copa Argentina. El gol lo hizo Nicolas Benegas en el último suspiro del partido. Eso sí, en la Copa de la Liga no le está yendo nada bien: lleva dos derrotas y un empate en tres jornadas. Con un punto, se ubica en la antepenúltima posición.





¿En qué canales ver River vs. Riestra?

El partido River vs. Riestra se podrá ver por las señales de TNT Sports, Claro, ESPN, Star Plus y AFA Play. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo pierdas.





¿A qué hora juegan River vs. Riestra?

River vs. Riestra está programado para disputarse en el Estadio Guillermo Laza, este domingo 11 de febrero a partir de las 5:00 p.m. en el horario de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. En Perú, Ecuador y Colombia iniciará a las 3:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia comenzará a las 4:00 p.m.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR