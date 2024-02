La noticia sacudió el mundo del fútbol el jueves último: la posible introducción de la tarjeta azul, una medida que implicaría la expulsión temporal de diez minutos para cualquier jugador que la recibiera por una desmedida protesta ante el árbitro o una falta temeraria. Sin embargo, la FIFA ha salido al paso para aclarar que estos informes son prematuros y que todo está en fase de pruebas y estudio. “La FIFA desea aclarar que los informes sobre la llamada ‘tarjeta azul’ en los niveles de élite del fútbol son incorrectos y prematuros”, declaró el máximo organismo futbolístico en un comunicado oficial en sus redes sociales.

La idea de la tarjeta azul ha generado un intenso debate en el mundo del fútbol, con opiniones encontradas sobre su efectividad y conveniencia. Sin embargo, la FIFA enfatizó que cualquier implementación de esta medida debería ser sometida a pruebas responsables, especialmente en niveles inferiores del deporte.

Las pruebas piloto de la tarjeta azul se están llevando a cabo desde hace algún tiempo en categorías inferiores del fútbol sueco y galés. Aunque los resultados hasta el momento parecen ser satisfactorios, la FIFA insiste en la necesidad de proceder con cautela y responsabilidad antes de tomar una decisión definitiva.

“Las pruebas se han iniciado hace tiempo, pero en categorías inferiores del fútbol sueco y galés. Los resultados de las mismas están siendo satisfactorios, pero desde FIFA transmiten calma y tranquilidad ante una decisión que todavía no se ha tomado”, añadió el comunicado.

La introducción de la tarjeta azul representaría un cambio significativo en las reglas del juego, y su impacto potencial en el desarrollo de los partidos es objeto de análisis y debate en todo el mundo. La decisión final sobre este asunto se tomará en la próxima Asamblea General Anual de la International Football Association Board (IFAB) el 2 de marzo.





La tarjeta azul no llega para reemplazar a otra cartulina, sino para sumarse a las ya existentes (la amarilla y la roja). Según el citado medio, el castigo sería la expulsión temporal del campo de juego, por diez minutos, y se utilizaría concretamente en jugadas en las que se corta un ataque prometedor o por protestas excesivas contra el árbitro sin incurrir en aquello que da para recibir una roja.

Además, la tarjeta azul sería acumulable al igual que la amarilla, lo que significa que la combinación de dos azules o una azul y una amarilla se verían traducidas en una cartulina roja. La norma nace con el objetivo de limitar la cantidad de protestas que reciben los jueces durante el desarrollo de los compromisos. Es una advertencia fuerte para que el juego no sea interrumpido constantemente.





El experimentado director técnico del Real Madrid ha compartido sus reflexiones sobre la reciente intención de introducir la tarjeta azul en el mundo del fútbol. Con una perspectiva cautelosa pero abierta, Ancelotti expresó su incertidumbre sobre los efectos de esta innovación en el deporte.

“¿La tarjeta azul? No lo sé”, declaró Ancelotti con sinceridad. “La idea general que tengo es de intentar simplificar lo más posible. No sé si esto simplifica el trabajo o no, pero la idea que tengo yo es simplificar un reglamento que, cada año, es más complicado. Tengo este pensamiento. No sé si simplifica o complica el trabajo del árbitro”, dijo en rueda de prensa.





