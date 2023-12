River Plate vs. Rosario Central protagonizarán un nuevo encuentro en el Estadio Único Madre de Ciudades, esta vez en la final del Trofeo de Campeones de Superliga el viernes 22 de diciembre. Este partido adquiere una importancia crucial para ambos equipos, ya que determinará al campeón del último título de la temporada en Argentina. En Depor, te ofrecemos todos los detalles de este enfrentamiento, que se anticipa como uno de los más relevantes para culminar el año. ¡No te lo puedes perder!

En un enfrentamiento de campeones, el aclamado equipo River Plate, actual campeón del Torneo Liga Profesional, se medirá al dinámico Club Atlético Rosario Central, reciente ganador de la Copa de la Liga. Este apasionante duelo marca el cierre del primer año futbolístico en Argentina, país que ostenta con orgullo el título de campeón del mundo. El partido entre estos dos equipos está programado para este viernes 22, donde se conocerá al nuevo campeón del Trofeo de Campeones de la Superliga 2023.





River Plate, eliminado por Rosario Central en la Copa de la Liga, anhela concluir su primer año bajo la dirección de Martín Demichelis como entrenador sumando un segundo título, buscando así calmar las expectativas fervientes de los aficionados. Este semestre estuvo marcado por las eliminaciones en octavos de final de la Copa Libertadores y dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

Por otra parte, Rosario Central vivió un 2023 destacado. Inicialmente con el objetivo de mantener la categoría, el equipo, liderado por Miguel Ángel Russo, no solo se alzó con un título nacional, sino que también consiguió la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024.

Es necesario precisar, pero el entrenador de Rosario Central, Miguel Russo, mostró un historial notable en los enfrentamientos los ‘Millonarios’. Aunque sus estadísticas no son las más destacadas, acumulando seis victorias, 23 empates y 14 derrotas en total, destaca su habilidad para prevalecer en las cuatro ocasiones en que los enfrentó en definiciones por penales. Este logro incluye la semifinal de la Copa de la Liga, y previamente ya lo había alcanzado con Central en la Copa Argentina 2014. Asimismo, con Boca, logró replicar este éxito en la Copa de la Liga 2021 y la Copa Argentina 2021.

El enfrentamiento de este viernes, dirigido por el hábil Facundo Tello, representa la tercera edición de este apasionante Trofeo de Campeones. En 2021, coronó a River Plate tras vencer 4-0 a Colón de Santa Fe, y el año pasado otorgó la corona a Racing Club después de imponerse en tiempo suplementario por 2-1 ante Boca Juniors.





¿A qué hora juega River vs. Central?

El partido entre River y Central está programado para llevarse a cabo el viernes 22 de diciembre a las 7:00 p. m., considerando el horario de Perú y Colombia. En Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, el encuentro comenzará a las 9:00 p. m., mientras que en Bolivia y Venezuela la hora de inicio será a las 8:00 p. m. Esta variación de horarios se debe a la diferencia en las zonas horarias de los países mencionados.





¿En qué canales ver River vs. Central?

River vs. Central, por la final del Trofeo de Campeones, se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de ESPN, TNT Sports, STAR Plus y Estadio TNT para todos los países de América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido.





River Plate vs. Rosario Central: últimos partidos

River Plate (0) 0-0 (2) Rosario Central | (09-12-2023)

Rosario Central 3-1 River Plate | (11-11-2023)

Rosario Central 3-3 River Plate | (23-07-2023)

River Plate 1-2 Rosario Central | (16-10-2022)

Rosario Central 2-2 River Plate | (28-11-2021)

River Plate 3-0 Rosario Central | (20-02-2021)





River vs. Central: alineaciones probables

River Plate : Franco Armani; Santiago Simón, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Agustín Palavecino, Pablo Solari; Gonzalo Martínez, Esequiel Barco; Facundo Colidio.

: Franco Armani; Santiago Simón, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Agustín Palavecino, Pablo Solari; Gonzalo Martínez, Esequiel Barco; Facundo Colidio. Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Kevin Ortiz, Agustín Toledo, Tomás O’Connor; Ignacio Malcorra; Jaminton Campaz y Luca Martínez Dupuy.





