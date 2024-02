El domingo 4 de febrero, River vs. Vélez se ven las caras en un partido correspondiente a la fecha 3 de la Copa de la Liga Profesional. El compromiso, que se jugará en el Estadio Monumental de Buenos Aires, está programado para iniciar a las 7:15 p.m. (hora argentina, dos menos en Perú) y será transmitido a través de las señales de ESPN, Star Plus, TyC Sports y AFA Play. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partidazo.

Luego de su primera presentación en condición de visitante, en el Claudio Fabian Tapia (Barracas), el ‘Millonario’ volverá a su casa para recibir al ‘Fortín’. El encuentro tendrá el arbitraje de Facundo Tello en campo de juego, mientras que Nicolás Lamolina será el encargado del VAR. River llega con cuatro puntos; Vélez, por su parte, con apenas una unidad.

A comparación del último duelo ante Barracas Central (el ‘Millo’ ganó por 2-0), esta vez el entrenador Martín Demichelis contará con los jugadores Agustín Palavecino y Facundo Colidio, quienes han superado sus respectivas lesiones. Ambos han entrenador con normalidad y todo indica que estarían en la lista de convocados que saldría este sábado.

El uruguayo Sant’Anna entrenó por primera vez con River y los hinchas se preguntan cuándo podría debutar. El exjugador de Defensa y Justicia pasó la revisión médica el jueves y el viernes tuvo su primer entrenamiento. Todo indica que debutará en la primera fase del torneo más federal de Argentina. Su estreno sería el 7 de febrero ante Excursionistas.

Vélez, por su lado, todavía no conoce la victoria en la Copa de la Liga: igualó 1-1 con Barracas Central en la primera jornada y cayó 1-0 ante Independiente de Avellaneda en la segunda fecha. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros necesita un triunfo para comenzar a escalar posiciones, y espera dar el batacazo en el Estadio Monumental.





¿En qué canal ver River vs. Vélez?

River vs. Vélez será transmitido a través de las señales de ESPN, Star Plus, TyC Sports y AFA Play. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso válido por la Copa de la Liga Profesional Argentina.





¿A qué hora juegan River vs. Vélez?

River vs. Vélez está programado para jugarse en el Estadio Monumental, este domingo 4 de febrero desde las 5:15 de la tarde, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a la 7:15 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 6:15 p.m. No te lo puedes perder.





River vs. Vélez: ¿en qué estadio juegan?





